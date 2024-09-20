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Украинская школа вошла в топ-3 мирового рейтинга: что известно

Фото: "Первая украинская школа" в Польше ("Первая украинская школа")
Автор: Нина Еланская

"Первая украинская школа" в Польше для перемещенных украинских школьников вошла в топ-3 школы мира за преодоление несчастий от мировой премии World Best School Prizes.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T4 Education.

Премия с 2022 года ежегодно привлекает тысячи заявок из более чем 100 стран мира от школ, желающих показать свой вклад в прогресс общества и выиграть грант на сумму 10 000 долларов.

"Первая украинская школа" в Польше на 6 неделю после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году стала прибежищем за границей для учеников, эвакуированных с Востока Украины, Мариуполя, Бучи. Заведение приглашало на работу также учительниц-беженок.

Известно, что 3 филиала школы для беженцев были начаты в марте 2022 года в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Заведение не имело материальной базы, доступа к муниципальным помещениям и т.д. Идеологиня школы, украинка Виктория Осадчая (Гнап), с единомышленниками основала фонд "Несокрушимая Украина" с целью привлечь ресурсы для обучения.

Уже весной 2022 года команда, хотя с трудом, но пыталась найти свободное помещение на 500 учеников в трех польских городах, а также получить необходимые ресурсы для начала обучения.

Сегодня учащиеся проводят STEM-эксперименты, учатся в оборудованных компьютерных классах, имеют доступ к библиотеке с 2000 тысяч книг и проходят профориентацию в польских компаниях.

В 2024 году учащиеся будут учиться по интегрированной украинско-польской программе, чтобы быть адаптированными к обеим системам образования.

В своей категории "Первая украинская школа" в Польше была признана одной из лучших в преодолении препятствий к образованию.

В топ-3 наряду с украинской школой также находятся:

  • Британское заведение, обучающее 250 учеников с аутизмом, и применяющее неординарный метод обучения "Экстремальная классная комната", организуя учебные поездки в отдаленные уголки мира.
  • Школа из Сьерра-Леоне, которая в течение пандемии Covid-19 и после разработала инструменты для наслаждения знаний, охвативших более четверти миллиона учеников страны.

Украинская школа прошла в финал и готовится к этапу избрания победителей, который состоится уже в октябре. Лучшими станут 5 лучших школ мира, то есть по одной школе по каждой из 5 категорий премии.

Победители и финалисты премии "Лучшая школа мира" будут приглашены на Всемирный саммит школ в Дубае, ОАЭ, который состоится 23-24 ноября.

" Если мир не примет срочные меры, к 2030 году он не достигнет 4-й цели устойчивого развития ООН относительно общего качественного образования. Мы должны искать ответы "в полях", у тех, кто ежедневно борется с вызовами. В таких заведениях, как" Первая украинская школа", чья работа должна заставить правительства обратить внимание", - отметил Викас Пота, основатель премии и мирового сообщества школ T4 Education.

The World's Best School Prizes

Это инициатива T4 Education, являющаяся образовательной наградой мирового уровня. Премия имеет 5 категорий:

  • за сотрудничество с обществом,
  • экологические действия,
  • инновации,
  • преодоление трудностей
  • поддержание здорового образа жизни (была основана после пандемии COVID-19 в 2022 году).

Премия обращает внимание на школы, в которых руководящий и учебный состав продемонстрировал передовой опыт, чтобы улучшить образование и жизнь своих учеников, внести вклад в прогресс общества, несмотря на любые препятствия.

Аналог такой премии для педагогов в Украине хорошо знаком. Это Best Teacher's Prize.

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Также ранее мы уже рассказывали о том, как можно организовать учебный процесс для украинских школьников, выехав за границу, спасаясь от боевых действий.

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Школа