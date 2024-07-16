Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов, - ГУР

Как отмечают в ведомстве, 15 июля 2024 волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора.



"Да, по состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39", - информируют в разведке.



Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

В частности, поражения потерпели:

"MITgroup" – группа компаний, занимающаяся разработкой корпоративных веб-сайтов.

"Пермский завод промоборудования" - предприятие, производящее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов.

"Объединенные крановые технологии" – торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.



В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения - теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видны только свиная голова и код ошибки "404".