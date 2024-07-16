RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская разведка совершила кибератаку почти на сотню российских сайтов, - ГУР

Фото: ГУР вместе с киберволонтерами атаковали почти сотню сайтов РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинская разведка вместе с киберволонтерами атаковала около сотни российских веб-ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, 15 июля 2024 волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора.

"Да, по состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39", - информируют в разведке.

Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

В частности, поражения потерпели:

  • "MITgroup" – группа компаний, занимающаяся разработкой корпоративных веб-сайтов.
  • "Пермский завод промоборудования" - предприятие, производящее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов.
  • "Объединенные крановые технологии" – торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.
  • "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.


В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения - теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видны только свиная голова и код ошибки "404".

Не первый случай

Напомним, что накануне во временно оккупированном Крыму хакеры ГУР атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Также недавно мы сообщали о том, как один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРКибератака