Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM: заявление НАДПУ

Европейские инициативы, направленные на оказание помощи Украине с верификацией выбросов CO₂ являются полезными. Но они не способны оперативно снизить негативное влияние механизма экологической пошлины CBAM на экономику, которая уже теряет средства.

Об этом заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

Поэтому ключевым решением должна стать отсрочка действия этого механизма для Украины.

В ассоциации отмечают: сертификация украинских верификаторов и пересмотр расчетов выбросов требуют времени, а CBAM уже сегодня влияет на экспорт и производство.

"Помощь с верификацией будет полезной, но она не решит проблемы в ближайшее время", - отмечают в НАДПУ.

И напоминают, что из-за СВАМ в Украине уже происходит сокращение производства на предприятиях, в частности закрытие отдельных подразделений на "АрселорМиттал Кривой Рог".

В ассоциации подчеркнули, что еще с 2021 года анализировали риски введения CBAM, а с 2024 года начали системно обращаться к правительству и европейским институтам с требованием начать переговоры об отсрочке действия механизма для Украины. В частности, соответствующие письма были направлены правительству и профильным министерствам, а также в органы ЕС.

Правовые основания для предоставления отсрочки у Украины есть: согласно статье 30.7 регламента ЕС по CBAM, Еврокомиссия может изменить условия применения механизма для стран, пострадавших от "непредсказуемых и разрушительных событий". В ассоциации отмечают, что полномасштабная война соответствует этим критериям.

"Если такая норма существует, она должна быть применена именно к Украине", - отмечают в НАДПУ, подчеркивая масштаб потерь экономики и промышленности в результате войны.

Несмотря на это, в отчете Еврокомиссии от декабря 2025 года отмечалось, что влияние CBAM на Украину будет "минимальным". В ассоциации считают эти оценки некорректными и такими, которые не учитывают военные риски. По их оценкам, Украина может потерять до 5% ВВП уже в 2026 году, а экспорт в ЕС сократится на 7,8%.

Негативные тенденции уже фиксируются: экспорт длинного проката в ЕС снизился на 60%, труб - на 44%, а часть предприятий вынуждена сокращать производство и персонал.

В ассоциации призывают активизировать переговоры с ЕС, уточнить оценку влияния CBAM на экономику и пересмотреть подходы к финансированию декарбонизации. Среди возможных решений - использование средств от CBAM для модернизации украинских предприятий.

Все эти шаги должны сопровождаться главным решением - временной отсрочкой действия CBAM для Украины, без которого украинская промышленность не сможет адаптироваться к новым правилам.