ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM: заявление НАДПУ

14:14 14.05.2026 Чт
3 мин
Как считают в Ассоциации, верификация выбросов СО2 не решит проблемы украинской экономики, нужна отсрочка экопошлины СВАМ
aimg Сергей Новиков
Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM: заявление НАДПУ Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Европейские инициативы, направленные на оказание помощи Украине с верификацией выбросов CO₂ являются полезными. Но они не способны оперативно снизить негативное влияние механизма экологической пошлины CBAM на экономику, которая уже теряет средства.

Об этом заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Читайте также: Сколько Украине будет стоить экопошлина CBAM: данные исследования

Поэтому ключевым решением должна стать отсрочка действия этого механизма для Украины.

В ассоциации отмечают: сертификация украинских верификаторов и пересмотр расчетов выбросов требуют времени, а CBAM уже сегодня влияет на экспорт и производство.

"Помощь с верификацией будет полезной, но она не решит проблемы в ближайшее время", - отмечают в НАДПУ.

И напоминают, что из-за СВАМ в Украине уже происходит сокращение производства на предприятиях, в частности закрытие отдельных подразделений на "АрселорМиттал Кривой Рог".

В ассоциации подчеркнули, что еще с 2021 года анализировали риски введения CBAM, а с 2024 года начали системно обращаться к правительству и европейским институтам с требованием начать переговоры об отсрочке действия механизма для Украины. В частности, соответствующие письма были направлены правительству и профильным министерствам, а также в органы ЕС.

Правовые основания для предоставления отсрочки у Украины есть: согласно статье 30.7 регламента ЕС по CBAM, Еврокомиссия может изменить условия применения механизма для стран, пострадавших от "непредсказуемых и разрушительных событий". В ассоциации отмечают, что полномасштабная война соответствует этим критериям.

"Если такая норма существует, она должна быть применена именно к Украине", - отмечают в НАДПУ, подчеркивая масштаб потерь экономики и промышленности в результате войны.

Несмотря на это, в отчете Еврокомиссии от декабря 2025 года отмечалось, что влияние CBAM на Украину будет "минимальным". В ассоциации считают эти оценки некорректными и такими, которые не учитывают военные риски. По их оценкам, Украина может потерять до 5% ВВП уже в 2026 году, а экспорт в ЕС сократится на 7,8%.

Негативные тенденции уже фиксируются: экспорт длинного проката в ЕС снизился на 60%, труб - на 44%, а часть предприятий вынуждена сокращать производство и персонал.

В ассоциации призывают активизировать переговоры с ЕС, уточнить оценку влияния CBAM на экономику и пересмотреть подходы к финансированию декарбонизации. Среди возможных решений - использование средств от CBAM для модернизации украинских предприятий.

Все эти шаги должны сопровождаться главным решением - временной отсрочкой действия CBAM для Украины, без которого украинская промышленность не сможет адаптироваться к новым правилам.

СВАМ для Украины

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM несмотря на то, что Украина имеет на него право по статье "форс-мажор".

В то же время недавно депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.

Ранее Еврокомиссия уже признала, что допустила ошибку в расчетах CBAM для Украины, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы активизировать переговоры об отсрочке.

Как заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка, уже первые результаты 2026 года показали значительно более сильный негативный эффект, чем ожидалось, поэтому Украина настаивает, чтобы в механизме учитывали ее статус как партнера ЕС, а не "третьей страны".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес