Украинская молодежка сыграет групповой этап Евро-2023 в Румынии: определились стадионы

Украинская молодежка проведет матчи основной сетки Евро-2023 в Бухаресте. Три поединка "сине-желтых" примут две столичные арены.

Со сборной Хорватии Украина U-21 встретится 21 июня на стадионе "Рапид-Джулешти". 24 июня против хозяев турнира команда Руслана Ротаня выйдет на арене "Стяуа". Финальный поединок группового этапа – против Испании – состоится на "Рапиде-Джулеште".

Две лучшие команды квартета B выйдут в четвертьфинал турнира. Три сильнейших сборных континентального первенства получат путевки на Олимпийские игры-2024. Еще одним представителем Европы на Олимпиаде станет сборная Франции.

В марте Украина U-21 проведет контрольные матчи в рамках подготовки к Евро-2023. Соперниками "сине-желтых" будут Италия и Дания. С молодежкой будут работать Александр Мелащенко и Василий Кардаш, поскольку наставник команды Руслан Ротань стал и. о. главного тренера первой сборной.