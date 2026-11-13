Украинская металлургия под угрозой краха, а вместе с ней - благосостояние городов, - Le Monde

Как пишет издание, предприятия останавливаются после российских ударов, экспорт через Черное море заблокирован, а десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой.

Один из самых тревожных примеров - "АрселорМиттал Кривой Рог", где работают около 16 тыс. человек. После российских ударов в сентябре предприятие заявило, что больше не может нормально работать, а компания обсуждает с правительством условия возможного закрытия комбината.

Для Кривого Рога это означает риск потери тысяч рабочих мест и резкого сокращения налоговых поступлений. По оценке местных властей, металлургические предприятия формируют около 40% городского бюджета без учета смежных компаний, указывает издание.

"Для города это экономическая катастрофа", - сказал глава военной администрации Александр Вилкул.



По данным Le Monde, три крупных промышленных предприятия в Кривом Роге уже остановились, еще два работают лишь на 20-25% мощности. Ситуация критическая и в масштабах всей страны. После начала полномасштабной войны Украина потеряла около 40% сталеплавильных мощностей из-за захвата и разрушения мариупольских комбинатов.



В 2026 году кризис резко углубился из-за новой волны российских ударов. После атак остановились "Запорожсталь", "Каметсталь" и "Интерпайп Сталь". В сентябре прекратил производство и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Сейчас нигде в Украине нельзя гарантировать производство стали. Все наши заводы подверглись ракетным ударам", - сказал в комментарии Le Monde руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.



По его словам, масштаб атак заставил компанию остановить все доменные печи, а ремонт каждого предприятия может стоить несколько миллионов долларов.



Одновременно металлургия упускает возможность экспортировать продукцию. С середины июля фактически заблокированы черноморские порты, через которые отрасль традиционно отправляла значительную часть продукции на мировые рынки. Поэтому сокращают добычу и горные предприятия. В частности, один из карьеров в Кривом Роге уже закрыт, а Первомайский карьер Метинвеста работает всего примерно на 50% мощности.



На отрасль одновременно давят высокие цены на электроэнергию, дефицит работников, проблемы с логистикой и новые ограничения на экспорт в ЕС. В результате доля металлургии в ВВП Украины уже сократилась с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025 году.



Под угрозой остаются десятки тысяч работников. По оценке Профсоюза металлургов и горняков Украины, в отрасли работает около 80 тыс. человек, а с 2022 года он уже потерял около 35 тыс. рабочих мест.



Но последствия возможного краха металлургии будут значительно шире самой отрасли, отмечает издание: по словам Водовиза, на одно рабочее место в металлургии приходится до восьми рабочих мест в смежных секторах. Поэтому остановка крупных комбинатов означает удар не только по работникам заводов, но и по транспорту, энергетике, сервисным компаниям, подрядчикам, местным бюджетам и всей промышленной экономике регионов.



Le Monde констатирует: украинская металлургия, десятилетиями являвшаяся одной из основ экономики и экспорта страны, сейчас фактически борется за выживание. Если предприятия не смогут возобновить производство и экспорт, последствиями станут не только закрытые заводы, но массовая потеря рабочих мест, падение доходов городов и дальнейшее сокращение промышленного потенциала Украины.