Украинская компания EMET презентовала инновационную коллагеновую добавку IUSE Collagen Marine Beauty: что известно

Формула, работающая на уровне клетки

В состав IUSE Collagen Marine Beauty входит 10 000 мг гидролизованного морского коллагена типов І и ІІІ, гиалуроновая кислота, витамины C, D, B-комплекс, микроэлементы (цинк, селен, кремний) и В-комплекс. Высокая биодоступность активных компонентов (более 90%) обеспечивает быстрое всасывание и эффективное воздействие на биологические процессы в клетках.

Научные исследования подтверждают эффективность коллагеновых пептидов в восстановлении кожи, суставов и соединительной ткани: от уменьшения морщин и ломкости ногтей - до снижения боли в суставах и улучшения эластичности тканей.

"Начиная с 25 лет, организм ежегодно теряет до 1% коллагена, а к 60 - уровень собственного коллагена может снизиться до половины. Именно поэтому важно поддерживать эти процессы системно, с учетом возрастных изменений. IUSE Collagen Marine Beauty - это ответ на потребности кожи, волос, ногтей и суставов в любом возрасте", - объясняют специалисты компании EMET.

Инновации для современного ритма жизни

Продукт производится в Швеции компанией Swedish Nutra на производстве, сертифицированном по стандартам GMP, HACCP, FDA. Упаковка содержит 30 шотов по 25 мл с приятным ягодным вкусом - удобно для ежедневного использования дома, на работе или в путешествии. Не содержит сахара, углеводов, лактозы или холестерина.

Результаты - уже через 8 недель

Исследование компании Cue Consumer (Великобритания, 2023) с участием 130 человек показало: уже через 2 месяца регулярного приема 90% участников отметили улучшение увлажненности и упругости кожи, укрепление волос и ногтей, а также общее повышение энергии, настроения и подвижности.

Профилактика, меняющая качество жизни

Продукт рекомендован как источник аминокислот, витаминов и микроэлементов при первых признаках старения, ломкости ногтей, тусклости волос, болях в суставах, а также для улучшения тонуса кожи и состояния ЖКТ.

"IUSE CollagenMarine Beauty - это не просто коллагеновая добавка, а часть комплексного подхода к здоровью и красоте. Он подходит и молодым людям, и тем, кто сталкивается с возрастными изменениями - потому что инвестировать в себя не поздно никогда", - отмечают в компании.

Официальный дистрибьютор в Украине - компания EMET. Заказать продукт можно на сайте.