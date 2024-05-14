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"Украинская команда" срочно передала защитникам Волчанска крупную партию дронов

Фото: "Украинская команда" срочно передала защитникам Волчанска партию дронов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал защитникам Волчанск срочную помощь - крупную партию дронов. Волонтеры также обратились в другие организации помочь защитникам на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сегодня все внимание приковано к Волчанску. Там ад, и нашим ребятам срочно нужна поддержка. "Украинская команда" срочно передала партию дронов и системы Starlink 57 бригаде. Ее бойцы воевали в Бахмуте, держали Купянское направление, а сейчас защищают Волчанск", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры призвали другие организации помочь защитникам Харьковщины.

"Призываем другие волонтерские организации и бизнес срочно мобилизовать свои возможности и ресурсы для помощи защитникам Харьковского направления", - заявили волонтеры.

 

Ранее "Украинская команда" передала большую партию дронов-самолетов 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев, сражающихся на Востоке Украины.

Также волонтеры привезли большие дроны, на которые донатили украинцы, на передовую батальону "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.

Военные преступления РФ в Харьковской области

Напомним, с прошлой недели россияне продолжают наступление в Харьковской области. Они задействовали десятки тысяч солдат для прорыва границы.

Вчера, 13 мая, Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что россияне под Волчанском удерживают в подвале мирных жителей. Об этом удалось узнать от очевидцев, которые сумели сбежать оттуда.

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ВолчанскВолонтеры