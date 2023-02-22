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"Украинская команда" передала разведчикам еще один внедорожник

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Среда 22 февраля 2023 15:13
"Украинская команда" передала разведчикам еще один внедорожник Фото: "Украинская команда" передала разведчикам еще один внедорожник (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" обеспечил еще одно подразделение разведки маневренным внедорожником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного.

"Передали очередной автомобиль для наших защитников. Этот внедорожник Jeep Grand Cherokee наш волонтерский штаб приобрел для разведчиков. Они, как говорится, глаза и уши Вооруженных сил. Надеюсь, этот автомобиль даст возможность нашим бойцам еще лучше выполнять задачи и сохранит здоровье. жизнь наших героев", - отметил Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки микроавтобус Mercedes Sprinter.

Также волонтерский штаб обеспечил разведчиков из группы Гюрзы 130-го батальона территориальной обороны Киева комплектами новой формы самого высокого, 7-го уровня утепления.

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