"Украинская команда" передала разведчикам еще один внедорожник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного.

"Передали очередной автомобиль для наших защитников. Этот внедорожник Jeep Grand Cherokee наш волонтерский штаб приобрел для разведчиков. Они, как говорится, глаза и уши Вооруженных сил. Надеюсь, этот автомобиль даст возможность нашим бойцам еще лучше выполнять задачи и сохранит здоровье. жизнь наших героев", - отметил Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки микроавтобус Mercedes Sprinter.

Также волонтерский штаб обеспечил разведчиков из группы Гюрзы 130-го батальона территориальной обороны Киева комплектами новой формы самого высокого, 7-го уровня утепления.