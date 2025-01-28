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"Украинская команда" передала партию дронов легендарной 72 бригаде

Вторник 28 января 2025 15:29
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"Украинская команда" передала партию дронов легендарной 72 бригаде Фото: "Украинская команда" передала партию дронов легендарной 72 бригаде (пресс-служба инициативы)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов бойцам 72 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали очередную партию дронов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Уже завтра наши дроны полетят на головы орков на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отмечают, что бойцы 72 бригады обороняли Киев, освобождали Сумскую и Харьковскую области, давали отпор оккупантам под Бахмутом. А потом два года подряд героически защищали Угледар.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный призвал продолжать поддерживать ВСУ.

"Друзья, я понимаю, что некоторые устали. Но больше всего устали наши ребята, которые защищают наше государство 24/7. И мы должны помнить об этом каждый день и помогать нашим героям. Вместе обязательно победим!", - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" уже в этом году передала партию дронов спецподразделения ССО "Рейнджер" на Курское направление и военный экскаватор - 3 батальону Украинской добровольческой армии.

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