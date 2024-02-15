ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза"

Четверг 15 февраля 2024 14:10
UA EN RU
"Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" Фото: "Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-камикадзе и обогревательные наборы легендарному спецподразделению "Гюрза", которое воюет сейчас на одном из самых горячих направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Наши дроны-камикадзе умеют быстро останавливать наступательный пыл окупантов. Они облегчат выполнение боевых задач нашим защитникам и сохранят жизнь. А обогревательные наборы защитят от холодов", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

В волонтерском штабе отметили, что бойцы подразделения "Гюрза" в первые дни полномасштабного вторжения защищали столицу, затем увольняли Киевскую и Харьковскую области, участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко привезли на передовую дроны и броневик "Кобра" для трех подразделений, защищающих Донбасс.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" собрали обогревательные наборы почти для 100 батальонов, защищающих Украину по разным направлениям.

Детальнее о том, как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут волонтери Дрони
NEWS
Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ задействовали запасную логистическую артерию
Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ задействовали запасную логистическую артерию
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город