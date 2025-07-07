"Украинская команда" передала очередной внедорожник подразделению КАТ 91 бригады, - Палатный

"Продолжаем обеспечивать наших защитников автомобильной техникой. Очередной внедорожник передали 91 отдельной Ахтырской бригаде поддержки, бойцам подразделения КАТ", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба передал ключи от авто Герою Украины Федору Киселару.

"Для меня большая честь - передать эту машину Герою Украины Федору Киселару. Человеку, который стал одним из символов нашей несокрушимости и преданности Родине. После тяжелого ранения он снова в строю и снова бьет врага на передовой. Уверен, что именно такие люди держат Украину. А мы обязаны поддерживать их. Очень надеюсь, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев", - сказал Палатный.

Федор Киселар поблагодарил за поддержку и рассказал, что созданное им подразделение КАТ побывало на всех самых горячих участках фронта, а сейчас бьет врага в Запорожской области.