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"Украинская команда" передала 3 штурмовой бригаде партию самолетов-камикадзе

Четверг 26 сентября 2024 16:30
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"Украинская команда" передала 3 штурмовой бригаде партию самолетов-камикадзе Фото: "Украинская команда" передала 3 штурмовой бригаде партию самолетов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-самолетов 3 отдельной штурмовой бригаде. В общей сложности волонтеры отправили на передовую уже более 200 таких дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба.

"Еще одна партия больших дронов, на которые вы донатили, поехала на Харьковское направление к бойцам 3 штурмовой. Эти ребята всегда там, где сложно. Они защищали Киев, вели бои в Бахмуте и Авдеевке. Они хорошо умеют уничтожать орков. А наши дроны-самолеты помогут им делать это еще более эффективно", - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили всех, кто донатил на дроны.

"Благодаря вашим донатам уже более 200 самолетов-камикадзе отправились на передовую", – сообщил во время передачи самолетов-камикадзе руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию больших дронов-камикадзе 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Также "Украинская команда" передала партию FPV-дронов бойцам спецподразделения "Кракен" ГУР МО.

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