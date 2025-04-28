"Украинская команда" передала 153 ОМБр внедорожник

"153 ОМБр была образована в 2023 году. Но ее ядро составляют опытные воины, прошедшие Угледар и Бахмут. Свой боевой путь бригада начала на севере Харьковщины и на Курщине. И сейчас бойцы 153 ОМБр уничтожают орков на горячих участках фронта", - сообщают в "Украинской команде".

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный выразил уверенность, что внедорожник поможет воинам лучше выполнять боевые задачи и сохранит им жизнь.

"РФ продолжает убивать гражданских украинцев и уничтожать наши города. А наши ребята методично уничтожают оккупантов на линии фронта и в тылу. Наша задача - помочь нашим героям выстоять и победить", - сказал во время передачи авто руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт уже более 80 автомобилей. Также волонтеры отправили на передовую более 3100 дронов, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ, катапульты для БпЛА и тому подобное. Всего почти 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.