RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе, - эксперт

Фото: украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Газодобывающая отрасль Украины может существенно пострадать из-за бездействия Межведомственной комиссии по международной торговле, которая в июне не продлила срок действия ценовых обязательств для заводов, производящих по заказу американской компании высокотехнологичную буровую и обсадную трубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью УНН.

"Украинская газодобывающая отрасль, которая постепенно возрождается с помощью американской компании, может оказаться в глубоком кризисе из-за бездействия украинских чиновников, подыгрывающих бизнес-интересам одного из украинских олигархов", - говорится в материале.

Как говорится в статье, Укргаздобыча сегодня как никогда нуждается в бурильной трубе, ведь ее остатки на складах почти отсутствуют.

"Если межведомственная комиссия не примет соответствующих решений, цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании Укргаздобыча вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен", - добавляется в статье.

Следствием этого станет срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств, прогнозируют эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США выразили обеспокоенность ситуацией, когда в Украине "за закрытой дверью" может быть рассмотрен вопрос "защиты национального производителя от демпингового импорта" в отношении некоторых американских компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ