Украинский Fire Point запускает масштабное производство в Дании

Украинская компания Fire Point расширяет производственные мощности за пределами Украины. В Дании местный филиал строит завод по производству твердого ракетного топлива, который должен обеспечивать потребности самой компании и потенциально других производителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vector.
Проект реализует филиал Fire Point Rocket Technologies, подчиняющийся материнской компании в Украине. Сначала строительство завода оценивалось в 50 млн евро. Однако впоследствии стоимость проекта существенно выросла и сейчас превышает 150 млн. евро.
Компания уже получила все необходимые разрешения для запуска проекта. По словам операционного директора Fire Point Вячеслава Бондарчука, у предприятия будут значительные производственные мощности.
"Мы собираемся открыть здесь завод с огромной мощностью, чтобы производить много твердого ракетного топлива - сначала для Fire Point, а также чтобы иметь возможность поставлять другим компаниям", - отметил он.
CEO и CTO Fire Point Ирина Терех заявила, что оценивать возможности компании и украинской армии следует не только по количеству конкретных ракет.
"Мы меряем не ракетами: номер девять или номер семь. Мы должны измерять возможности", - пояснила она.
По словам Терех, сейчас у украинской армии нет масштабной способности наносить удары по Москве с точностью и без возможности перехвата таких целей.
Строительство завода в Дании должно создать для Fire Point дополнительные производственные возможности, в частности, в сфере производства твердого ракетного топлива.
Украина значительно нарастила удары ракетами "Фламинго" по РФ. В частности, в ночь на 15 августа Украина атаковала ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре ракетой "Фламинго". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
На возможное использование "Фламинго" по российской Самаре сегодня намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман, опубликовав видео запуска ракеты.