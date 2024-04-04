Украинская энергосистема может трансформироваться из-за атак РФ: повлияет ли это на тарифы

Энергетика Украины может измениться из-за постоянных атак России. Но это не должно отразиться на тарифах для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге.
По мнению Кудрицкого, для эффективной работы энергетической системы в условиях постоянных атак географически генерация должна быть рассредоточена по всей территории государства.
Устойчивую сеть могут создать небольшие по размеру энергетические источники, но их количество должно увеличиться. Такая сеть не будет зависеть от централизованной поставки. То есть в случае повреждения магистральных линий и систем электроснабжение все равно будет идти.
(t.me/Ukrenergo)
Кудрицкий объяснил, что улучшить ситуацию может строительство небольших электростанций мощностью от 5 до 20-30 мегаватт. Это могут быть газовые пикеры - современные маневренные и мощные энергосистемы с высоким коэффициентом полезного действия.
(t.me/Ukrenergo)
Также необходимы эффективные и мощные системы накопления энергии. Третий шаг - это новая генерация.
"По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация - но не угольная, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и т.п.", - объяснил глава "Укрэнерго".
По мнению Кудрицкого, трансформация энергетической системы Украины должна пройти за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров. Он отметил, что это должно сбалансировать расчеты.
Глава "Укрэнерго" считает, что реформирование не должно перекладываться на плечи населения. То есть тарифы, по словам Кудрицкого, не должны расти.
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
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