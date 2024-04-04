RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская энергосистема может трансформироваться из-за атак РФ: повлияет ли это на тарифы

Фото: глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетика Украины может измениться из-за постоянных атак России. Но это не должно отразиться на тарифах для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге.

По мнению Кудрицкого, для эффективной работы энергетической системы в условиях постоянных атак географически генерация должна быть рассредоточена по всей территории государства.

Устойчивую сеть могут создать небольшие по размеру энергетические источники, но их количество должно увеличиться. Такая сеть не будет зависеть от централизованной поставки. То есть в случае повреждения магистральных линий и систем электроснабжение все равно будет идти.

 

(t.me/Ukrenergo)

Что предлагает "Укрэнерго"

Кудрицкий объяснил, что улучшить ситуацию может строительство небольших электростанций мощностью от 5 до 20-30 мегаватт. Это могут быть газовые пикеры - современные маневренные и мощные энергосистемы с высоким коэффициентом полезного действия.

(t.me/Ukrenergo)

Также необходимы эффективные и мощные системы накопления энергии. Третий шаг - это новая генерация.

"По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация - но не угольная, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и т.п.", - объяснил глава "Укрэнерго".

Что будет с тарифами

По мнению Кудрицкого, трансформация энергетической системы Украины должна пройти за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров. Он отметил, что это должно сбалансировать расчеты.

Глава "Укрэнерго" считает, что реформирование не должно перекладываться на плечи населения. То есть тарифы, по словам Кудрицкого, не должны расти.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкрэнергоенергетики