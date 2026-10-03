Украинская баллистика FP-9, способная долететь до Москвы, будет уже осенью, - Зеленский

На этой неделе Украина объявила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты отечественного производства - FP-7. Ее дальность достигает около 250 км.

По словам Зеленского, недавно он позвонил представителям компании Fire Point, чтобы призвать их как можно скорее завершить разработку модели с большей дальностью - FP-9.

Производители не скрывают, что эта украинская баллистическая ракета сможет достать до Москвы.

"Я сказал им (Fire Point - ред.): где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью, я уверен", - рассказал Зеленский, улыбаясь.

Что известно о FP-9

FP-9 - это украинская баллистическая ракета, которую разрабатывает оборонная компания Fire Point. По состоянию на октябрь 2026 года это еще относительно новая система, и часть ее характеристик до сих пор остается засекреченной. На данный момент известно следующее:

Тип: баллистическая ракета.

Разработчик: Fire Point.

Заявленная дальность: до 850-855 км.

Боевая часть: до 800 кг.

Скорость: 2,2 км/с.

Запуск: с мобильной наземной пусковой установки.

Длина: около 9,5 м, диаметр - до 1,1 м.

FP-9 довольно часто сравнивают с американской ATACMS и российским "Искандером-М".