Украинская ассоциация футбола и "АВТ Бавария" объявляют о начале сотрудничества

Сотрудничество "АВТ Бавария" и Украинской ассоциации футбола позволит закрыть логистические вопросы в подготовке национальной сборной команды Украины к ответственным матчам, а также - реализовать ряд социальных инициатив, которые будут способствовать привлечению средств на благотворительность и поддержку Украины на пути к победе.

Эрик Бернинг, генеральный директор "АВТ Бавария", выразил свою радость по поводу этого партнерства.

"Для нашей компании большая честь поддержать украинских футболистов накануне Евро-2024, когда мы будем болеть за их победы на футбольных полях Германии. Мы верим в силу спорта и вдохновения, которое он приносит. Национальная сборная команда Украины по футболу – это символ единства и надежды для всей страны, и мы рады содействовать их успехам, обеспечивая наилучшие условия для передвижения", – отметил Бернинг.

Андрей Шевченко, Президент Украинской ассоциации по футболу также прокомментировал новое партнерство.

"Сотрудничество с компанией АВТ Бавария является важным шагом для команды УАФ, стремящейся к надежному и прозрачному партнерству. Среди партнеров автомобильного сегмента именно бренд BMW зарекомендовал себя как ответственный бизнес с проукраинской позицией. Ведь с начала полномасштабной войны, оставив рынок страны-агрессора, АВТ Мы благодарны "АВТ Бавария" за их поддержку и веру в украинский футбол и уверен, что вместе мы сможем содействовать в достижении наибольших побед нашей страны!", - подчеркнул Шевченко.

Партнерство между Украинской ассоциацией футбола и компанией АВТ Бавария является свидетельством крепких связей между бизнесом и спортом в Украине. Благодаря поддержке АВТ Бавария Украинская сборная по футболу сможет пользоваться современными и надежными автомобилями BMW, что обеспечит максимальный комфорт и безопасность путешествий команды.