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Украинская артрозведка ликвидировала вражеский "БУК-М1" во время перемещения (видео)

Иллюстративное фото: "БУК-М1" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные обнаружили и уничтожили во время перемещения российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1" с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что благодаря искусным действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" вражескую технику удалось обнаружить во время перемещения. Благодаря этому российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1" был уничтожен с боекомплектом".

"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени", - подписано видео.

Что известно о ЗРК "БУК-М1"

"БУК-М1" это советская система противовоздушной обороны средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных аппаратов. Комплекс был принят на вооружение в 1983 году и является усовершенствованной версией базовой модели "БУК".

"БУК-М1" обладает способностью одновременно обстреливать несколько воздушных целей на высотах от 15 метров до 22 километров и на расстоянии до 35 километров. Его мобильность обеспечивается гусеничным шасси, что позволяет быстро менять позиции для избежания контрударов.

Российские войска активно используют "БУК-М1" в войне против Украины для защиты своих позиций от украинской авиации и ударных беспилотников.

Напомним, за минувшие сутки потери российской армии составили 1330 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 17 танков, 28 боевых бронированных машин, 101 артиллерийскую систему, 185 дронов и другую технику врага.

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