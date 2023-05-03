В Украине распространяется воздушная тревога

Сегодня, 3 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 16.30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Черкасской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях, а также в Киеве и Крыму.

По состоянию на 16.35 воздушная тревога распространилась на Сумскую, Киевскую и Житомирскую области.

В Житомирской области и в Киеве - отбой воздушной тревоги.

В Киеве и ряде областей пошли отбои тревоги. Сейчас карта выглядит так:

Ранее сообщалось, что в Киеве и области этой ночью несколько раз раздавались звуки взрывов на фоне воздушной тревоги и работы ПВО.

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