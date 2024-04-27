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По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов"

Украина, Суббота 27 апреля 2024 22:14
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По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов" Фото: в Украине тревога из-за "Шахед" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ряде областей Украины объявили тревогу вечером 27 апреля. Тревога связана с угрозой применения врагом ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту тревог.

Где сейчас объявлена воздушная тревога:

  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Донецкая,
  • Херсонской области.

Также тревога всегда объявлена в Луганской области и оккупированном Крыму.

По Украине распространяется тревога из-за угрозы &quot;Шахедов&quot;

Куда направляются "Шахеды"

По данным Воздушных сил, вражеские дроны сейчас летят:

  • из Черкасской области курсом на Киевскую область;
  • из Одесской области курсом на Винницкую область;
  • из Николаевской области курсом на Кировоградскую область.

Ночная атака на Украину в ночь на 27 апреля

В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину тремя десятками ракет, целясь преимущественно в объекты энергетической инфраструктуры. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство вражеских ракет, но некоторые из них все же достигли целей.

Так, российские ракеты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в Харькове российская ракета попала между корпусами психиатрической больницы, где в это время находились почти тысяча пациентов и две сотни сотрудников.

Подробнее о последствиях ночных обстрелов Украины читайте по ссылке.

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