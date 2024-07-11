ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По Украине начала распространяться тревога: РФ запустила с севера несколько групп "Шахедов"

Четверг 11 июля 2024 19:40
UA EN RU
По Украине начала распространяться тревога: РФ запустила с севера несколько групп "Шахедов" Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 18:45. Они летели через Сумскую область по направлению к Черниговской.

Впоследствии вражеские дроны были замечены в Полтавской области, рядом с Миргородом. Также тревога объявлена в Киевской области.

Относительно движения ударных вражеских дронов:

  • 1-я группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
  • 2-я группа на юге Черниговской области (р-н Прилуки), курс западный;
  • 3-я группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении;
  • 4-я на севере Полтавщины, курс на Миргород.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

По Украине начала распространяться тревога: РФ запустила с севера несколько групп &quot;Шахедов&quot;

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет