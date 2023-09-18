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Украинки Ястремская и Калинина с побед стартовали в Гвадалахаре

Фото: Даяна Ястремская пробилась во второй круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина легко преодолели первый раунд турнира WTA 1000 в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Guadalajara Open AKRON, 1-й раунд, женщины

Калинина – Мин – 2:0 (6:2, 6:0)

Санчес – Ястремская – 0:2 (6:7, 4:6)

 

Калинина против американки Мин первый брейк оформила в стартовом гейме. В дальнейшем украинка на время сосредоточилась на собственных подачах. А в седьмом гейме она снова завоевала пункт на подаче соперницы и сразу же "под ноль" закрыла сет на своей.

Еще проще для Калининой стала вторая партия. Украинская теннисистка в этот раз потратила на слом сопротивления Мин всего 26 минут. Она отыграла сверхуверенно и на собственных, и на чужих подачах и повесила представительницы США из четвертой сотни рейтинга "баранку".

Более конкурентным был матч Ястремской. С мексиканкой Санчес она устроила "зарубу" в середине первой партии, дважды обменявшись брейками. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Уже там украинка просто разгромила хозяйку кортов (7:1).

Несколько проще сложился второй сет. Впрочем, Ястремская и в этот раз включилась в обмен брейками. Правда, теперь одесситка опередила мексиканскую теннисистку по этому показателю (3:2). Далее украинке было достаточно внимательно сыграть на собственных подачах – она справилась и завоевала место в 1/16 финала.

Следующей соперницей Калининой станет победительница противостояния американки Кенин и канадки Чжао. В свою очередь Ястремская встретится с сильнейшей из пары американки Монтгомери и Азаренко из Беларуси. Третья украинка на турнире – Марта Костюк – свой поединок первого круга сыграет в понедельник.

К слову, украинка Надежда Киченок триумфовала в Осаке в парном разряде.

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Даяна ЯстремскаяТеннис