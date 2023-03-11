Украинки Калинина и Цуренко пробились в третий круг Индиан-Уэллса

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская сыграли матчи второго раунда престижного турнира в Калифорнии. В 1/16 финала пробились две из трех украинок.

Indian Wells 2023, квалификация, 2-й раунд

Фрухвиртова – Калинина – 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)

Векич – Цуренко – 1:2 (6:2, 2:6, 2:6)

Крейчикова – Ястремская – 2:0 (6:1, 6:2)

Первая ракетка Украины Калинина фактически проспала дебют встречи с юной чешкой Фрухвиртовой. Соперница с небольшим опытом, пусть и в борьбе, но взяла пять очков подряд. Украинка героически отыграла отставание до минимума (4:5). Но последний шаг к победе в сете чешская теннисистка все же сделала.

Во второй партии соперницы шли на равных, обменявшись брейками в начале и в середине сета. И все же, Калинина на опыте дожала оппонентку и сравняла счет. А вот решающая партия превратилась в качели. Сначала Фрухвиртова уверенно повела (4:1). Однако затем украинка вернулась в игру, отыграв матч-пойнт (5:5). В конце концов обошлось без тай-брейка – Калинина идет дальше.

Опытная Цуренко неудачно начала поединок. Дважды проиграв на собственной подаче, она позволила хорватке Векич уйти в отрыв (1:4). С боем украинка набрала еще одно очко, но больше в первой партии не смогла. Зато в двух последующих Цуренко была на коне.

Во втором сете она триумфовала с двумя брейками. Подачи балканки украинская теннисистка брала в самые подходящие моменты – на старте и в эндшпиле. В третьем же Векич была повела 2:0, но 33-летняя Цуренко дальше просто смяла хорватку. Представительница Украины взяла 6 (!) геймов подряд, в том числе сделала три брейка, и оформила "под ноль" матч-пойнт.

В свою очередь Ястремская не смогла навязать борьбу чешке Крейчиковой. В противостоянии с 16-й сеянной украинка взяла всего три гейма и с катастрофическим процентом выигранных на первой подаче очков проиграла всего за 80 минут.