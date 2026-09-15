Украинкам в ЕС советуют иметь подтверждение пересечения границы: какие документы нужны

Какой документ подтверждает выезд

Основным подтверждением является штамп в паспортном документе о выезде из Украины. В МИДе рекомендуют во время предстоящих поездок лично обращаться к работникам Государственной пограничной службы в пунктах пропуска с просьбой проставить такой штамп, поскольку автоматически он может не явиться.

Если штампа нет, гражданка или ее законный представитель могут обратиться по электронному адресу Главного центра обработки специальной информации ГНСУ, чтобы получить справку о пересечении государственной границы.

Такая справка выдается на официальном бланке, подтверждается цифровой подписью и является достаточным документом для рассмотрения компетентными органами ЕС.

О чем еще нужно помнить

Если человек впервые обращается за временной защитой по новым правилам, дата подтвержденного пересечения границы не должна превышать 90 дней до дня подачи заявления.

Также в МИДе советуют учитывать правила повторного въезда. Если человек возвращается в Украину или надолго уезжает из страны пребывания без уведомления его органов, статус временной защиты может быть аннулирован. При повторном обращении в ЕС будут применяться новые критерии проверки.

Напомним, что по данным министерства, после вступления в силу решения Совета ЕС от 30 июля 2026 года МИД получил около 20 официальных обращений граждан относительно сложностей при оформлении временной защиты в отдельных государствах-членах.

В то же время новые правила проверки законности выезда и выполнения воинской обязанности не распространяются на людей, которые по состоянию на 30 июля 2026 года уже находились в ЕС и имели статус временной защиты или подали заявление на его получение.

Куда обращаться в случае проблем

Если компетентные органы страны ЕС выдвигают неправомерные требования или возникает спорная ситуация при оформлении временной защиты, гражданам советуют обращаться в ближайшее консульское учреждение Украины.

Также можно обратиться в компетентные службы ЕС, которые имеют возможность самостоятельно проверить соответствующие данные через информационные базы.