Украинка "забыла" задекларировать ввезенные украшения более чем на 2 млн гривен (фото)

Украинка "забыла" задекларировать ввозимые украшения. Пограничники в ходе проверки обнаружили коммерческую партию украшений на миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.
По данным таможенной службы, пассажирка рейсового автобуса "Познань – Сумы" среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий , ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн гривен .
Такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было в письменном виде декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако, по словам сотрудников таможни, гражданка пренебрегла своей обязанностью.
Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров.
Волынские таможенники на посту "Ягодин", через который следовал автобус, временно изъяли все "сокровище" весом 1,5 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.
"Кстати, напоминаем, что разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 Евро на человека", - добавили в таможенной службе.
Напомним, что 20 сентября, украинские таможенники предотвратили первый случай контрабанды новых iPhone 16 серии.
Два телефона хотели нелегальным способом провезти из Румынии.
Кроме того, мы сообщали, что украинцы смогут отслеживать статус таможенного оформления грузов из-за границы.
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