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Italian Open: Костюк победила во втором круге соревнований

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Рим, Пятница 12 мая 2023 16:50
Italian Open: Костюк победила во втором круге соревнований Фото: Марта Костюк выиграла оба сета противостояния (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Марты Костюк завершился матч 1/32 финала престижного турнира в Риме против американки Клер Лю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Лю – Костюк – 0:2 (0:6, 4:6)

В первом сете борьбы между соперницами, разделяемыми всего 16-ю позициями в рейтинге WTA, не получилось. Костюк без лишних усилий смогла выиграть партию, не отдав американке ни одного гейма. Чтобы посрамить Лю украинка потратила всего 31 минуту.

Во втором сете столь легкой прогулки уже не вышло. Более того, американская теннисистка уверенно начала партию, поведя с брейком 3:0. Могла Лю взять и четвертый гейм, но Костюк отыграла два брейк-пойнта и размочила счет.

Этот момент оказался поворотным. На положительных эмоциях украинская теннисистка выиграла и четыре последующих гейма. Два из них – на подаче представительницы США. А потом первая ракетка Украины хладнокровно закрыла сет и матч на собственной подаче.

В следующем раунде Костюк встретится с Паулой Бадосой из Испании. Она в двух сетах одолела туниску Онс Жабер. Призовой фонд женских соревнований в рамках Internazionali BNL d'Italia составил почти 3,6 млн. евро.

К слову, накануне Калинина разгромила россиянку Блинкову во втором круге Italian Open.

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