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Украинка Цуренко разгромила соперницу в четвертьфинале Thailand Open

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Хуахин, Пятница 03 февраля 2023 14:55
Украинка Цуренко разгромила соперницу в четвертьфинале Thailand Open Фото: Леся Цуренко в шаге от финала в Таиланде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой украинской теннисистки Леси Цуренко завершился матч 1/4 финала турнира в тайском Хуахине против немки Татьяны Марии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Thailand Open, 1/4 финала, женщины

Цуренко – Мария – 2:0 (6:1, 6:1)

33-летняя украинка начала сверхуверенно. Она выиграла четыре стартовых гейма с двумя брейками и создала гандикап перед немецкой теннисисткой. Мария сумела взять пункт на собственной подаче, но тут же уступила на чужой (1:5). А в седьмом гейме Цуренко с еще одним брейком закрыла сет.

Вторая партия началась с еще одного очка украинской теннисистки на подаче оппонентки. Немка, казалось, сможет навязать конкуренцию, когда ответила обратным брейком. Однако Цуренко быстро погасила все попытки Марии вернуться в игру.

В конце концов украинка закрыла партию, а с ней и матч, за 41 минуту. На стадии 1/2 финала Цуренко встретится либо с первым номером посева Андрееску из Канады, либо с соотечественницей Костюк. Они разыграют путевку в полуфинал в пятницу.

В последний раз 33-летняя теннисистка выходила в финал на турнирах WTA в 2019 году. Тогда Цуренко добралась до решающего матча в австралийском Брисбене, но уступила чешке Плишковой. Всего украинская теннисистка завоевал 4 титула.

К слову, накануне Костюк вышла в четвертьфинал Thailand Open после победы над Хибино.

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