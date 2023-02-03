Украинка Цуренко разгромила соперницу в четвертьфинале Thailand Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Thailand Open, 1/4 финала, женщины

Цуренко – Мария – 2:0 (6:1, 6:1)

33-летняя украинка начала сверхуверенно. Она выиграла четыре стартовых гейма с двумя брейками и создала гандикап перед немецкой теннисисткой. Мария сумела взять пункт на собственной подаче, но тут же уступила на чужой (1:5). А в седьмом гейме Цуренко с еще одним брейком закрыла сет.

Вторая партия началась с еще одного очка украинской теннисистки на подаче оппонентки. Немка, казалось, сможет навязать конкуренцию, когда ответила обратным брейком. Однако Цуренко быстро погасила все попытки Марии вернуться в игру.

В конце концов украинка закрыла партию, а с ней и матч, за 41 минуту. На стадии 1/2 финала Цуренко встретится либо с первым номером посева Андрееску из Канады, либо с соотечественницей Костюк. Они разыграют путевку в полуфинал в пятницу.

В последний раз 33-летняя теннисистка выходила в финал на турнирах WTA в 2019 году. Тогда Цуренко добралась до решающего матча в австралийском Брисбене, но уступила чешке Плишковой. Всего украинская теннисистка завоевал 4 титула.