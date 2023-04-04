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Украинка Ястремская проиграла на старте турнира в Колумбии

Автор: Антон Федорцив

Поражением в трех сетах украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился матч первого круга на турнире в колумбийской Боготе против Каролины Алвеш из Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Copa Colsanitas, 1/16 финала

Алвеш – Ястремская – 2:1 (4:6, 7:6, 6:2)

Активнее матч начала латиноамериканка. С брейком Алвеш повела 2:0, но украинка сразу ответила взятой подачей соперницы. Постепенно Ястремская захватила инициативу и смогла преодолеть сопротивление бразильянки брейком в девятом гейме. После этого мгновенно закрыла сет на собственной подаче.

Еще более ожесточенной стала вторая партия. Алвеш снова классно стартовала, хоть и проиграла первый гейм на собственной подаче. Далее бразильская теннисистка набрала 4 пункта подряд, в частности оформив два брейка. Впрочем, даже при счете 1:4 Ястремская не сдалась. Украинка отыграла 4 сет-пойнта и сумела перевести поединок в тай-брейк.

Качели были и там. Сначала в лидерах была уроженка Одессы, дальше – Алвеш. В конце концов латиноамериканка сумела дожать Ястремскую. Такой итог прибавил бразилийке воодушевления и на решающий сет.

Алвеш сыграла хладнокровно. Она снова оформила два брейка – на старте и под занавес партии. На остальном отрезке было достаточно качественно сыграть на своих подачах. С этой задачей представительница Бразилии справилась и заставила украинскую теннисистку зачехлить ракетку.

К слову, украинка Свитолина уступила представительнице Казахстана в первом поединке по возвращении на корт.

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Даяна ЯстремскаяТеннис