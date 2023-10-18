Украинка Снигур на характере пробилась в четвертьфинал Transylvania Open

Transylvania Open, 2-й раунд

Снигур – Фридзам – 2:1 (6:0, 1:6, 6:4)

21-летняя украинка шокировала уверенностью в первой партии. Снигур просто уничтожила оппонентку, закрыв сет всего за 21 минуту. Более того, она не отдала Фридзам ни одного гейма, оформила три брейка и повесила "баранку" более опытной теннисистке.

Впрочем, немка быстро опустила Снигур на землю. Во второй партии украинская теннисистка проиграла на собственной подаче во втором гейме и предоставила Фридзам гандикап. Она им вполне воспользовалась. Позволив Снигур оформить обратный брейк, четвертая ракетка Германии ответила своим спуртом и сравняла счет по сетам.

Наконец решающий сет ознаменовался качелями. Украинка то вела 2:0, то позволила Фридзам сравнять счет (2:2). Но постепенно Снигур завладела инициативой полностью. Завершить матч она могла еще в десятом гейме, но немка отыграла два матчбола. Но на своей подаче остановить украинскую теннисистку не сумела.

В следующем круге Снигур встретится с победительницей противостояния Корпач – Барредж. Поединок немецкой и британской теннисисток запланирован на четверг, 19 октября. Призовой фонд турнира в Клуже составил свыше 250 тысяч долларов.