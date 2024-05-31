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Украинка вернулась из российского плена и увидела сына впервые за более чем два года: видео до слез

Эмоции этого момента зашкаливают (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В рамках обмена военнопленными 31 мая в Украину из российского плена вернулась мама мальчика по имени Дмитрий. Невероятные кадры встречи женщины с сыном поражают до слез.

РБК-Украина рассказывает, как все происходило и что известно о действующих лицах этой истории.

Воссоединение мамы с сыном

О радостном воссоединении мамы с сыном рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, они не виделись более двух лет.

"Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, вернувшейся домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали", теперь она впервые за долгое время обняла своего сына", - подчеркнул чиновник.

Радостное мгновение для каждого (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Он добавил, что это – настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.

"И его и маму переполняют эмоции. Невозможно сдержать слез, глядя на это видео", - добавил омбудсмен.

Кроме того, Уполномоченный ВРУ отметил, что Дмитрия Офис омбудсмена вернул домой с временно оккупированной территории Украины.

"Насчет мамы мальчика - военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома. Мы работаем, чтобы вернуть каждого украинца домой: от самого маленького до самого старшего", - подытожил Лубинец.

Обмен военнопленными 31 мая

31 мая 2024 года в Украину из российского плена вернулись 75 человек - воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских.

"Защитников и защитниц, которые уже сегодня через долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что дальше украинцев ждут:

  • теплый ужин
  • получение чистой одежды
  • медицинское освидетельствование
  • восстановление документов и банковских карт
  • реабилитация

"Поздравляем дома наших защитников и защитниц. Пока вернулось на Родину 3210 украинцев! Работаем дальше", - подытожил омбудсмен.

Напомним, несколько ранее в СБУ показали видео возвращения 75 украинцев из плена.

Читайте также, что омбудсмен рассказал о возвращении депортированных украинцев.

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