Украинка Костюк вышла в четвертьфинал Остина

ATX Open Austin, 1/8 финала

Костюк – Бренгл – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Молодая украинка провалила дебют, проиграв первый гейм на собственной подаче. Реабилитировалась Костюк в четвертом гейме, когда оформила брейк. В целом в первом сете соперницы выглядели на равных. Однако при счете 4:3 в свою пользу 20-летняя киевлянка выиграла еще одно очко на подаче Бренгл и быстро закрыла партию.

А вот во втором сете американка сумела взять реванш. Двумя брейками против одного у Костюк в середине партии она получила стратегическое преимущество (4:2). Далее Бренгл хладнокровно довела сет до победы, сосредоточившись на собственных подачах.

Большие ожидания от третьего сета развеялись быстро. Украинка набрала такой безудержный темп, что успеть за ней хозяйка кортов уже не могла. Костюк не отдала Бренгл ни одного гейма, выиграла 88% очков на первой подаче, допустила лишь одну двойную ошибку и с тремя брейками завершила партию и матч за 25 минут.

В следующем круге Костюк встретится с немкой Анной-Леной Фридзам. На старте турнира она выбила из соревнований другие украинскую теннисистку – Даяну Ястремскую. Матч запланирован на 3 марта.