RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинка Калинина выбила шестую ракетку мира по пути в полуфинал Страсбурга

Фото: Ангелина Калинина пробилась в 1/2 финала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову из Чехии в четвертьфинале Internationaux de Strasbourg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg , 1/4 финала

Вондроушова – Калинина – 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

 

Со старта 27-летняя украинка удивила четырьмя взятыми геймами подряд. Тем не менее, Вондроушова не потеряла концентрации и ответила Калининой пятью (!) набранными пунктами. Такой разворот событий добавил уверенности чешке, и она сумела дожать оппонентку.

Во втором сете украинская теннисистка начала заново. Она взяла три очка со старта, но в этот раз не позволила Вондроушовой выровнять положение. После обмена брейками в седьмом-восьмом геймах Калинина вышла подавать на партию и со второй попытки реализовала сетбол.

На активный старт украинка поставила и в решающем сете. Она оформила два брейка в первых трех геймах, а затем полностью реализовала стратегическое преимущество. Два финальных гейма Калинина взяла "под ноль" и сенсационно отправила Вондроушову отдыхать.

В полуфинале украинская теннисистка встретится с американой Даниэль Роуз Коллинз. Матч состоится в пятницу вечером. В параллельном поединке стадии другую финалистку определят американка Киз и нейтральная россиянка Самсонова.

К слову, накануне Калинина и другие украинки получили соперниц в первом раунде French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис