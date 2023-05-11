Украинка Калинина разгромила российскую теннисистку на Italian Open

С победы над принципиальной оппоненткой начала выступления на престижном теннисном турнире в Риме Ангелина Калинина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд
Калинина – Блинкова – 2:0 (6:2, 6:2)
Украинская теннисистка очертила намерение победить с первого же гейма. Калинина дожала Блинкову на подаче россиянки, реализовав брейк-пойнт с первой попытки. Дальше было достаточно сфокусироваться на своих подачах.
Калинина довольно уверенно таким способом набрала еще 3 пункта. А в седьмом гейме украинка нанесла российской теннисистке еще один удар, оформив второй брейк. На положительных эмоциях она сразу же "под ноль" закрыла сет в собственную пользу.
Вторую партию Калинина начала еще увереннее. С двумя брейками украинская теннисистка быстро обеспечила себе солидный гандикап (4:0). Лишь после этого Блинкова смогла взять два гейма. Но большего ей Калинина не позволив, закрыв гейм, сет и матч на своей подаче.
В следующем раунде у 26-летней украинки будет более серьезная соперница. Ею станет либо американка София Кенин, либо Арина Соболенко из Беларуси. Они встретятся в четверг вечером.
К слову, накануне Свитолина проиграла Цуренко на старте Italian Open-2023.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.