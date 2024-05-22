Украинка Калинина прошла второй раунд турнира в Страсбурге

Internationaux de Strasbourg 2-й раунд

Ферро – Калинина – 1:2 (3:6, 6:3, 0:6)

В дебюте встречи хозяйка кортов удивила публику двумя взятыми геймами. Однако украинка к такому развитию событий оказалась готовой. Калинина набрала четыре пункта подряд и получила стратегическое преимущество. Закрыть сет она смогла через 41 минуту.

Впрочем, Ферро реваншировалась во второй партии. В этот раз к середине сета в лидерах подошла именно французская теннисистка (4:1). На два брейка соперницы Калинина сумела ответить одним и немного сократила отставание. Однако впоследствии Ферро закрыла партию на подаче украинки.

В третьем же сете борьбы практически не вышло. Француженка сопротивлялась лишь в третьем гейме, а два финальных вообще проиграла "под ноль". В конце концов, Калинина повесила "баранку" за 43 минуты.

В следующем круге украинка встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешская теннисистка получила первый номер посева в Эльзасе. Матч состоится 23 мая.