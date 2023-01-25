Украинка Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы по биатлону

Первой на "марафонской" дистанции в 15 километров финишировала Микела Каррара. Итальянская биатлонистка одолела трассу с четырьмя огневыми рубежами за 44:14,7 минуты.

С одной штрафной после третьей стрельбы минутой она опередила немку Шпарк почти на 48 секунд. Она отстрелялась без промахов и сумела опередить лидера сборной Украины. Джима однажды ошиблась – на втором рубеже.

Для опытной украинской биатлонистки эта медаль стала юбилейной, десятой на чемпионатах Европы. В частности, 32-летняя Джима выиграла спринтерскую гонку в 2017 году, а еще 4 "золота" завоевала в эстафетах. Зато в индивидуальных гонках олимпийская чемпионка-2014 взяла награду впервые.

Остальные украинки финишировали за пределами топ-10. Лучшей из них стала Анна Кривонос. 25-летняя биатлонистка с одной штрафной минутой завершила соревнования на 16-й строчке.

Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 15 км, женщины:

Микела Каррара Лиза Мария Шпарк (+47,7) Юлия Джима (+53,2)

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16. Анна Кривонос (+2:55,3)

24. Анастасия Меркушина (+3:41,0)

35. Любовь Кипяченкова (+4:52,5)

40. Елена Билосюк (+5:06,0)