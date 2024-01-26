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Украинка Дмитренко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Фото: Кристина Дмитренко принесла Украине первую медаль европейского первенства (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная биатлонистка Кристина Дмитренко замкнула тройку призеров в спринте в словацком Брезно-Осрбле. Чемпионкой Европы стала норвежка Ида Лиен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

26-летняя скандинавка с первым временем завершила соревнование на дистанции 7,5 километров. Она прошла трассу за 19:11,5 минут.

Лиен под занавес соревнований опередила свою соотечественницу Киркейде и украинку Дмитренко. Тройка призеров обошлась без промахов на двух огневых рубежах. Впрочем, победительница опередила обладательницу "серебра" на 14 секунд, а она представительницу Украины еще более чем на 20.

Для 24-летней Дмитренко завоеванная на словацкой земле награда стала первой во взрослой карьере. Медаль также премьерная для сборной Украины в этом году. На прошлогоднем чемпионате Европы отечественные биатлонисты взяли 3 награды (1 "золото" и 2 "серебра").

Еще 6 украинских биатлонисток финишировали в топ-40. Лучшей среди остальных стала Ирина Петренко. Она закрыла все 10 мишеней, но существенно уступила первой десятке биатлонисток в скорости. Итоговая позиция украинки – 12-е место.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км.

  1. Ида Лиен
  2. Марен Киркейде (+14,0)
  3. Кристина Дмитренко (+35,3)

...

12. Ирина Петренко (+57,8)

25. Анна Кривонос (+1:23,1)

31. Елена Городная (1:34,6)

32. Анастасия Меркушина (+1:35,0)

36. Любовь Кипяченкова (+1:40,3)

39. Александра Меркушина (+1:45,5)

К слову, ранее Гигонна победил в мужском спринте на чемпионате Европы-2024.

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Биатлон