Украинка Ботурчук с "бронзой" Паралимпиады-2024 продлила уникальную серию успехов

39-летняя параатлетка финишировала третьей в финальном забеге. Ее сопровождал гайд Никита Барабанов.

Ботурчук в финале пробежала со временем 55.67 секунд. Этот результат стал для нее лучшим в сезоне-2024. Впрочем, украинка уступила кубинцам Омаре Дуранду Элиасу и иранцам Агару Сафарзаде Гахдериани. Последняя единственная соревновалась без айда.

"Бронза" Парижа позволила Ботурчук продолжить медальную серию. Она завоевала награды на пяти Паралимпийских играх подряд. Кроме того, параатлетка стала единоличной рекордсменкой по количеству медалей в легкой атлетике среди представителей Украины (11).

Паралимпиада-2024, бег на 400 м, T12, женщины

Омара Дуранд Элиас (Куба) Агар Сафарзаде Гахдериани (Иран) Оксана Ботурчук (Украина)

Ботурчук дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине. На 400-метровке она выигрывает медаль в четвертый раз подряд. Пополнить коллекцию наград украинка попытается еще в этом году – в забеге на 100 метров.