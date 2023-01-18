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Украинка Байндль впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема"

Фото: Екатерина Байндль пробилась в 1/16 финала Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Екатерины Байндль завершился матч второго раунда Открытого чемпионата Австралии против американки Кэти Макнелли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины

Макнелли – Байндль – 0:2 (1:6, 6:7)

28-летняя уроженка Николаева уверенно начала поединок, поведя 3:0 с брейком. В середине стартовой партии Байндль позволила сопернице взять гейм на своей подаче, но дальше снова выиграла 3 очка подряд и реализовала сет-пойнт с первой попытки. В общей сложности на партию она потратила 27 минут.

Более ожесточенной вышла борьба во втором сете. Макнелли едва не проиграла стартовый гейм на собственной подаче, но сумела отыграть брейк-пойнт украинской теннисистки. А в середине партии Байндль дважды брала подачи соперницы, но американка мгновенно ответила обратными брейками.

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там украинка быстро сделала заявку на успех (3:1), но позволила молодой представительнице США еще немного побороться. Однако недолго – с первой же попытки она реализовала сет-пойнт (7:4) и завершила матч первым в карьере выходом в третий круг мэйджоров.

В следующем раунде Байндль встретится с победительницей противостояния Бондар – Остапенко. Последняя в первом круге соревнований выбила другую представительницу Украины – Даяну Ястремскую. Матчи 3-го круга на Australian Open начнутся 20 января.

К слову, ранее Калинина победой над Квитовой оформила путевку в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

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