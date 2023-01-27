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Украинка Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону

Фото: Чемпионка Европы Анастасия Меркушина (biathlonlive.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной завершилась вторая индивидуальная гонка среди женщин в рамках европейского первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

28-летняя украинка финишировала первой в спринте. Дистанцию на 7,5 километров она одолела за 23:14,5 минуты.

Меркушина первый отрезок прошла со средней скоростью, но после стрельбы лежа без промахов поднялась в топ-5. В стойке же она закрыла все 5 мишеней и вышла в промежуточные лидеры. За медали украинская биатлонистка заочно сражалась со шведкой Йоханссон и немкой Хинц. В конце концов ей удалось опередить скандинавку на полсекунды.

Главные соперницы Меркушиной дополнили ее на подиуме. Остальные же украинки оказались за пределами топ-20. Лучшая из них – Анна Кривонос. С одним промахом она финишировала на 22-й позиции.

Теперь Анастасия Меркушина стартует первой в гонке преследования. Она намечена на 28 января. В субботу биатлонистки преодолеют 10 км дистанции.

Чемпионат Европы, биатлонный спринт 7,5 км, женщины:

  1. Анастасия Меркушина
  2. Тильда Йоханссон (+0,5)
  3. Ванесса Хинц (+1,8)

...

22. Анна Кривонос (+1:26,0)

39. Юлия Джима (+1:58,7)

52. Любовь Кипяченкова (+2:11,5)

55. Елена Билосюк (+2:14,8)

К слову, ранее Джима завоевала "серебро" чемпионата Европы в индивидуальной гонке среди женщин.

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Биатлон