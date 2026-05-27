В Украине появится новый праздник: впервые будем отмечать уже в сентябре

За соответствующее постановление №15053 проголосовали 292 народных депутата.

Документ предусматривает ежегодное празднование Дня украинской музыки в третью субботу сентября.

Почему это важно сейчас?

Сегодня украинская музыка - это больше, чем просто искусство. В условиях войны она стала мощным инструментом культурного сопротивления и объединения общества. Установление отдельного дня поможет окончательно вытеснить российский контент, поддержать молодых исполнителей и укрепить нашу национальную идентичность.

Кроме того, это возможность подчеркнуть успехи наших артистов на мировой арене, которые уже работают как эффективная культурная дипломатия.

Почему выбрали именно эту дату?

Как отмечают инициаторы постановления, цель праздника - сохранить память о фестивале "Червона рута" 1989 года как знаковое событие в истории украинской музыки, а также почтить вклад украинских исполнителей в развитие национальной культуры.

Эта дата имеет глубокие исторические корни - именно в этот день в 1989 году на закрытии фестиваля "Червона рута" в Черновцах впервые публично прозвучал запрещенный в то время гимн "Ще не вмерла Украина". Это был невероятно смелый поступок, который вывел украинскую музыку из подполья и вдохновил тысячи людей.

Что дальше?

Правительство еще должно разработать комплексный план мер, а местные власти - обеспечить их проведение. Ожидается, что этот день наполнят концертами, тематическими фестивалями, специальными эфирами на радио и ТВ и музыкальными марафонами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.