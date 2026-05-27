В Украине появится новый праздник: впервые будем отмечать уже в сентябре

Верховная Рада ввела День украинской музыки. Нардепы уже проголосовали и за дату нового праздника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
За соответствующее постановление №15053 проголосовали 292 народных депутата.
Документ предусматривает ежегодное празднование Дня украинской музыки в третью субботу сентября.
Сегодня украинская музыка - это больше, чем просто искусство. В условиях войны она стала мощным инструментом культурного сопротивления и объединения общества. Установление отдельного дня поможет окончательно вытеснить российский контент, поддержать молодых исполнителей и укрепить нашу национальную идентичность.
Кроме того, это возможность подчеркнуть успехи наших артистов на мировой арене, которые уже работают как эффективная культурная дипломатия.
Как отмечают инициаторы постановления, цель праздника - сохранить память о фестивале "Червона рута" 1989 года как знаковое событие в истории украинской музыки, а также почтить вклад украинских исполнителей в развитие национальной культуры.
Эта дата имеет глубокие исторические корни - именно в этот день в 1989 году на закрытии фестиваля "Червона рута" в Черновцах впервые публично прозвучал запрещенный в то время гимн "Ще не вмерла Украина". Это был невероятно смелый поступок, который вывел украинскую музыку из подполья и вдохновил тысячи людей.
Правительство еще должно разработать комплексный план мер, а местные власти - обеспечить их проведение. Ожидается, что этот день наполнят концертами, тематическими фестивалями, специальными эфирами на радио и ТВ и музыкальными марафонами.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.