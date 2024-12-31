В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей

В НКРЭКУ напомнили, что 30 декабря комиссия приняла новые тарифы на услуги транспортировки газа для Оператора ГТС Украины. Такие тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через Украину, которое запланировано на 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не изменяются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - подчеркнул глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

При этом без изменений оставят и стоимость распределения газа.

В комиссии напомнили, что мораторий на повышение тарифов на газ и отопление для населения, который ввели в 2022 году, никто не отменял.

Слухи о росте тарифов

Напомним, ранее нардеп, первый заместитель главы комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал о том, что НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа.

По словам нардепа, это связано с тем, что транзит российского газа через Украину прекратят с 1 января и это "надо будет компенсировать" за счет украинской промышленности и энергетики.