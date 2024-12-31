В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей

В Украине введут новые тарифы на транспортировку газа. Но тариф для бытовых потребителей повышать не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НКРЭКУ.
В НКРЭКУ напомнили, что 30 декабря комиссия приняла новые тарифы на услуги транспортировки газа для Оператора ГТС Украины. Такие тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через Украину, которое запланировано на 1 января 2025 года.
"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не изменяются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - подчеркнул глава НКРЭКУ Юрий Власенко.
При этом без изменений оставят и стоимость распределения газа.
В комиссии напомнили, что мораторий на повышение тарифов на газ и отопление для населения, который ввели в 2022 году, никто не отменял.
Напомним, ранее нардеп, первый заместитель главы комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал о том, что НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа.
По словам нардепа, это связано с тем, что транзит российского газа через Украину прекратят с 1 января и это "надо будет компенсировать" за счет украинской промышленности и энергетики.
К слову, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина прекратит транзит российского газа в 07:00 1 января.
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