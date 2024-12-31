ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей

Киев, Вторник 31 декабря 2024 20:21
UA EN RU
В Украине вырастут тарифы на транспортировку газа: повлияет ли это на бытовых потребителей Иллюстративное фото: в Украине не планируют повышать тариф на газ для населения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине введут новые тарифы на транспортировку газа. Но тариф для бытовых потребителей повышать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НКРЭКУ.

В НКРЭКУ напомнили, что 30 декабря комиссия приняла новые тарифы на услуги транспортировки газа для Оператора ГТС Украины. Такие тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через Украину, которое запланировано на 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не изменяются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - подчеркнул глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

При этом без изменений оставят и стоимость распределения газа.

В комиссии напомнили, что мораторий на повышение тарифов на газ и отопление для населения, который ввели в 2022 году, никто не отменял.

Слухи о росте тарифов

Напомним, ранее нардеп, первый заместитель главы комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал о том, что НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа.

По словам нардепа, это связано с тем, что транзит российского газа через Украину прекратят с 1 января и это "надо будет компенсировать" за счет украинской промышленности и энергетики.

К слову, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина прекратит транзит российского газа в 07:00 1 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Услуги ЖКХ Тарифы Газ
NEWS
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное