В Украине вырос прожиточный минимум: на что это повлияет

Норма закона

Согласно закону о государственном бюджете, в 2024 году прожиточный минимум вырастет с 2589 гривен до 2920 гривен, то есть на 12,8% при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна.

Минимальная пенсия

Размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц оказывает влияние на величину пенсии. По сути это и есть минимальная пенсия.

В то же время пунктом заключительных положений закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, производится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.

Размеры выплат в зависимости от минимума

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в первую очередь влияет на зарплаты работников государственных органов. Минимальный размер их должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума.

Кроме того, он влияет на размер пособия по безработице. Максимальный размер установлен в четырехкратном размере минимума. Таким образом, он вырастет с 10356 гривен до 11680 гривен.

Размер прожиточного минимума для детей влияет на социальные пособия и размер алиментов. В частности, алименты не могут быть менее 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста. При этом рекомендуемый размер алиментов равен величине прожиточного минимума.

Кроме того, от прожиточного минимума для трудоспособных зависит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации новых автомобилей.

Также к прожиточному минимуму привязаны штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения.