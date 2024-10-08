RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Украину утром из Беларуси залетела "неопознанная цель", "Гаюн" описал его маршрут

Иллюстративное изображение (facebook.com/pvkshid)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 8 октября, в Украину с территории Беларуси залетела "неопознанная цель". Возможно, это был разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Объект двигался со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54. Пересечение воздушного пространства состоялось уже в 09:00. 

Фото: в Украину утром из Беларуси залетел "неузнаваемая цель" (t.me/Hajun_BY)

После этого цель двигалась в направлении юго-востока, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и взяла курс в район Яготина, а затем в Черкасскую область. 

Обстрел Украины 8 октября

8 октября, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины. Ночью были запущены:

  • две баллистические ракеты «Искандер-М» с временно оккупированного Крыма, нацеленные на Одесскую область;
  • 19 ударных беспилотников из российского города Приморско-Ахтарск.

В результате действий украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 из этих дронов, а один вернулся в Россию.

Также этой ночью враг атаковал дронами Одесскую область, что привело к пожару в многоэтажке в Черноморске.

Также стоит добавить и то, что в течение последних месяцев российские беспилотники неоднократно "терялись" на территории Беларуси.  
 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине