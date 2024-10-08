В Украину утром из Беларуси залетела "неопознанная цель", "Гаюн" описал его маршрут

Утром, 8 октября, в Украину с территории Беларуси залетела "неопознанная цель". Возможно, это был разведывательный беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".
Объект двигался со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54. Пересечение воздушного пространства состоялось уже в 09:00.
Фото: в Украину утром из Беларуси залетел "неузнаваемая цель" (t.me/Hajun_BY)
После этого цель двигалась в направлении юго-востока, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и взяла курс в район Яготина, а затем в Черкасскую область.
8 октября, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины. Ночью были запущены:
В результате действий украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 из этих дронов, а один вернулся в Россию.
Также этой ночью враг атаковал дронами Одесскую область, что привело к пожару в многоэтажке в Черноморске.
Также стоит добавить и то, что в течение последних месяцев российские беспилотники неоднократно "терялись" на территории Беларуси.
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