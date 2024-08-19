В Украине снова будут отключать свет: как долго это продлится

"Мы считаем что на следующую неделю именно рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему", - сообщил Кудрицкий.

По его словам, традиционно в выходные дни потребление падает, и суббота и воскресенье на следующей неделе "обещают быть все-таки легче".

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день. Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей", - сказал глава "Укрэнерго".