В Украине снова потеплеет. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Завтра стоит ждать местами дожди и туманы, но уже в среду-четверг в Украину вернется тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.
Небольшие дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории - максимум туманы.
Температура воздуха самой низкой остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем +5...+9 градусов, в западных областях ожидается +10...+14 градусов.
"На остальной территории Украины завтра днем столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов", - рассказала синоптик.
В Киеве 8 ноября - небольшой дождь, ночью +5...+7 градусов, днем около +10 градусов.
9-10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.
"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.
Как сообщалось, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.
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