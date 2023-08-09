В Украине снова объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что причиной тревоги по всей территории Украины является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ, который является ноителем ракет типа "Кинжал".

Масштабная воздушная тревога

Напомним, в Украине сегодня, 9 августа, ранее уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Они были связаны со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Во время последней тревоги мониторинговые каналы писали, что россияне провели пуски ракет.

По состоянию на данный момент у Украины есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать такие ракеты - Patriot и SAMP/T.