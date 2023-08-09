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В Украине снова объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К

Фото: в Украине снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу сегодня поздно вечером, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что причиной тревоги по всей территории Украины является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ, который является ноителем ракет типа "Кинжал".

Масштабная воздушная тревога

Напомним, в Украине сегодня, 9 августа, ранее уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Они были связаны со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Во время последней тревоги мониторинговые каналы писали, что россияне провели пуски ракет.

По состоянию на данный момент у Украины есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать такие ракеты - Patriot и SAMP/T.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога