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По Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (отбой)

Иллюстративное фото: по Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После ночной массированной атаки россиян в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и "Беларускі Гаюн".

В 14:20 по Украине пошли отбои тревог.

Мониторинговая группа сообщает, что самолет МиГ-31К, который является вероятным носителем "Кинжалов", взлетел с аэродрома "Мачулищи" в 12:48.

По состоянию на 13.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Напомним, сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

В общей сложности захватчики выпустили по Украине 81 ракету и 8 "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

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БеларусьВойна России против Украинывоздушная тревога