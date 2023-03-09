По Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (отбой)

В 14:20 по Украине пошли отбои тревог.

Мониторинговая группа сообщает, что самолет МиГ-31К, который является вероятным носителем "Кинжалов", взлетел с аэродрома "Мачулищи" в 12:48.

По состоянию на 13.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Напомним, сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

В общей сложности захватчики выпустили по Украине 81 ракету и 8 "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

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