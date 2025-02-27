Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, - Минэкономики

Министерство обнародовало "Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)", которая была проведена Всемирным банком, Правительством Украины, Европейским Союзом и ООН.

В документе отмечается, что потребности на разминирование территорий Украины сократилась на 4,8 миллиарда долларов США по сравнению с предыдущей оценкой. Этого удалось достичь благодаря прогрессу в обследовании и очистке земель, на которых велись боевые действия.

"Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности", - подчеркнула вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Долговременный процесс

Вместе с тем использование сенсорных технологий, аэрофотосъемка и машинное обучение могут еще больше ускорить и удешевить стоимость разминирования, добавила министр.

Также авторы оценки подчеркнули, что разминирование территорий продлится десятилетия. Поэтому Украине крайне важно развивать партнерства с международными организациями, занимающимися противоминной деятельностью. Эксперты советуют расширять использование инноваций, и обеспечить долгосрочные инвестиции в сектор гуманитарного разминирования.